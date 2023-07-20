«Дожди и порывистый ветер»: синоптики рассказали, какая погода будет 20 июля в Петербурге
В Петербурге 20 июля будет пасмурный и прохладный день. Температура упадет ниже нормы.
Ждать теплого циклона жителям Петербурга пока не следует. В городе на Неве в четверг, 20 июля столбик термометра опустится ниже климатической нормы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Погоду в этот день будет формировать западная периферия циклона с центром над Архангельской областью. В связи с этим ожидается облачность с прояснениями, а за этим и кратковременные дожди. На восточной части области возможны грозы.
Температура воздуха поднимется от +19 до +21 градуса, в по региону от +17 до +22 градусов. Порывистый ветер подует с западной части со скоростью 4–9 м/с.
Атмосферное давление будет меняться мало и останется ниже нормы — 750 мм ртутного столба.
21 июля изменений в погоде и температуре воздуха не произойдет. Прохлада и сырость сохранится.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в четверг кратковременные дожди посетят областной центр. И температура ожидается от +19 до +21 градуса.