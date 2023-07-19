В Петербурге 19 июля ожидаются осадки и облачность

В Петербурге продолжается марафон дождей. В городе 19 июля ожидаются осадки и облачность.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Ждать солнца в Петербурге в среду, 19 июля не приходится. В городе будет облачное небо и дожди. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Такая погода сформируется из-за тыловой части циклона, выходящего своим центром на Русский север. Поэтому днем в городе не Неве местами пройдут кратковременные дожди.

Воздух прогреется от +19 до +21 градуса. По Ленинградской области эти значения составят от +17 до +22 градусов.

Ветер подует порывистый, северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление упадет до 749 мм ртутного столба. Это ниже нормы.

В четверг кратковременные дожди также посетят областной центр. И температура ожидается от +19 до +21 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе снова прохладно. Северную столицу будут поливать кратковременные дожди, вернувшиеся на территорию региона вместе с циклоном.