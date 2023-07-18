Маленький, но активный циклон 18 июля принес в Петербург дожди и прохладу

В Санкт-Петербурге снова прохладно. На протяжении дня город будут поливать кратковременные дожди, вернувшиеся на территорию региона вместе с циклоном.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 18 июля синоптическая ситуация в атмосфере над регионом сформируется под влиянием северной периферии небольшого, но активного циклона.

Так, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, где-то возможны грозы.

Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов, по области показатели установятся на отметках в +19 и +24 градуса. Ветер при этом ожидается юго-западный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление упадет до 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду осадки вернутся, а столбик термометра днем упадет еще на градус.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с утра до вечера во вторник грозы и дожди создадут в Северной столице повышенный уровень опасности.