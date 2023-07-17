С утра до вечера 18 июля грозы и дожди создадут в Петербурге повышенный уровень опасности

Во вторник на территории Петербурга почти целый день будет действовать повышенный уровень опасности из-за грозы.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

По информации Росгидрометцентра, непогода ждет горожан с 11 часов утра до 21 часа вечера 18 июля. В связи с этим на территории региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает ALLNW. Так, на протяжении нескольких часов Северную столицу будет поливать дожди, местами прогремят дожди.

Напомним, что «желтый» уровень свидетельствует о потенциально опасной погоде. Во избежания ДТП жителям города на Неве рекомендовали не пользоваться автомобилями, а если выехать куда-то все же пришлось, быть крайне внимательными на дорогах. Осторожность нужно проявить и пешеходам.

Во время грозы и сильного ветра рекомендуется не подходить к деревьям и шатким конструкциям, также нужно избегать выхода на воду.