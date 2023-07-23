Владимир Путин сфотографировался с горожанами у Кронштадтского морского собора

Президент России Владимир Путин и глава республики Беларусь Александр Лукашенко сходили в Кронштадтский морской собор. А после пообщались с горожанами.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках встречи в Петербурге посетили Кронштадтский морской собор. Главы государств проведут в городе на Неве переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда лидеры стран вышли из собора, на площади из ждала толпа людей. Жители и гости города хотели сфотографироваться с президентами, поговорить или просто пожать руку.

Владимир Путин сделал много фотографий с детьми. Кто-то даже получил совместный снимок сразу с двумя верховными политиками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в рамках заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин рассказал, что более 80% молодых людей считают условия для самореализации в стране хорошими.