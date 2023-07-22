В день генеральной репетиции Главного военно-морского парада вспыхнут факелы Ростральных колонн

В воскресенье утром факелы Ростральных колонн озарятся пламенем. Они будут гореть несколько часов.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пресс-службе комитета по энергетике Петербурга сообщили, что на стрелке Васильевского острова 23 июля зажгутся факелы Ростральных колонн. Огонь вспыхнет в день репетиции Главного военно-морского парада РФ.

Так, полюбоваться горящими факелами можно будет с 11:00 до 14:00 воскресенья.

Также напомним, что с 11:00 часов будет разведен Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. При этом ряд улиц в центре Петербурга перекроют, а общественный транспорт пустят по урезанным трассам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре города будут действовать массовые ограничения на дорогах и реках из-за проведения Главного Военно-Морского парада.