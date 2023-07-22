За первые полгода Петербург приобрел для льготников и очередников больше 1 600 квартир

С начала года власти Северной столицы приобрели около 17 миллионов квадратных метров «социального» жилья. Больше 1 600 квартир предназначены для льготных категорий горожан, очередников и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

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В общей сложности по уже заключенным государственным контрактам в собственность Петербурга поступят 1 623 квартиры, сообщает пресс-служба Смольного. Общая площадь жилья, приобретенного за первые полгода, составляет около 17 миллионов «квадратов».

Так жилищный фонд города получит 1 426 однокомнатных квартир и 20 студий. Также среди приобретенного жилья есть 73 двухкомнатные квартиры, 85 трехкомнатных, 15 квартир с четырьмя комнатами, а также четыре пятикомнатных помещения.

Уточняется, что больше тысячи «социальных» квартир перейдут детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Из общего числа восемь десятков помещений специально приспособили для горожан, которые пользуются креслом-коляской.

В пресс-службе добавили, что на стадии подачи заявок и подписания договоров уже сейчас находятся новые закупки квартир. При этом город может приобретать жилье как на вторичном рынке, так и за счет долевого участия в строительстве зданий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала года горожане стали реже интересоваться новостройками.