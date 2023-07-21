Под Петербургом ускорили интернет и повысили надежность мобильной связи

Мобильный интернет и пропускная способность сети Мегафон в микрорайоне «Южный» города Всеволожска под Петербургом стали лучше. Оператор продолжает совершенствовать систему в разных районах.

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Так, инженеры компании ввели в эксплуатацию новое телекоммуникационное оборудование, благодаря чему скорость мобильного интернета у местных жителей развилась до 80 Мбит/с. Теперь работать, учиться и отдыхать на территории региона стало еще комфортнее.

В пресс-службе компании отметили, что быстрый интернет позволяет скачать приложение на телефон меньше, чем за минуту. Примечательно, что модернизация сети затронула не только жителей жилых массивов, также в зону улучшения попали магазины, школы, детские сады, медицинское учреждении и другие объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, качественные услуги связи доступны посетителям культурных учреждений, среди которых Национальный автомобильный музей, Всеволожск в годы блокады, Битва за Ленинград и Музей пластической древесины.

Директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко заметил, что в Ленобласти нагрузка на сеть растет постоянно, так как регион застраивает жилыми комплексами. Благодаря аналитическим инструментам специалисты выявляют места с наибольшей абонентской активностью, они становятся приоритетом во время работ над сетью и ее скоростью.

Мероприятия на сети позволили также расширить возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Отмечается, что сервис способен обеспечить чистый звук и мгновенное соединение, кроме того, через него можно одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.