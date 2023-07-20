Популярность Сочи и Адлера упала среди петербуржцев

Жители Петербурга в 2023 году сократили поездки в сторону Сочи и Адлера на 12%. При этом разговоры по телефону в Краснодарском крае петербуржцы наоборот увеличили — на 26%.

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Петербуржцы стали реже ездить на отдых в Сочи и Адлер. По сравнению с прошлым летним сезоном жителей Северной столицы на пляжах Черного моря стало меньше на 12%. При этом общий турпоток на эти направления наоборот увеличился с начала сезона на 9,5%. Об этом сообщает пресс-служба МегаФона.

Аналитики мобильного оператора посчитали онлайн-трафик на популярных локациях туристов в Краснодарском крае. Выяснилось, что больше всего людей, а именно 63% выбрали отпуск в Сочи. Чаще всего туда приезжали из Москвы и области, а также Петербурга, Самары и Ханты-Мансийска.

Еще 37% жителей страны предпочли улететь в Анапу, Геленджик и Новороссийск. Преимущественно, такие направления были популярны среди москвичей и петербуржцев, а также у жителей Волгограда, Астрахани и Ростова-на-Дону.

Примечательно, что несмотря на то, что жители города на Неве в этом году не так часто выбирались в теплые края, разговаривали они по телефону намного больше. Всего абоненты Северной столицы в Краснодарском крае проговорили больше 1 миллиона минут – что на 26% больше чем годом ранее. А интернет‑трафик сгенерировали на 72 терабайта, подсчитали в МегаФоне