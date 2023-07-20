Благоустройство Новоохтинского парка в Петербурге подходит к концу

Новоохтинский парк Северной столицы приведут в порядок уже к августу. Подрядчик выходит на финишную прямую.

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В Новоохтинском парке Петербурга проходит второй этап благоустройства. На территории уже установили баскетбольную и скейт-площадку, тарзанки, качели и другой инвентарь для детей. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Зону отдыха приводят в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Так, в парке уже закончили укладку плитки на дорожках и скоро приступят к расширению детской площадки и установке освещения. В частности, вдоль пешеходных мостов оборудуют фонари. Это сделают за ближайшие две недели. А после приведут в порядок и насаждения.

Всего на газонах появится 150 деревьев, около 1,5 тысяч кустарников, а также многолетние цветы. Завершить все работы по благоустройству планируют к августу.