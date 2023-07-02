С 1 июля в России изменили норму проверки ввозимых агрохимикатов

В России закрепили законодательно проверку пестицидов, которые ввозят в страну, на складах временного хранения. Норма начала свое действие с 1 июля.

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С 1 июля в России начал действовать новый закон. Теперь контроль над ввозимыми в страну пестицидами может проводиться на складах временного хранения. Об этом сообщает АБН.

Такой закон приняли депутаты Госдумы в марте 2023 года. После, в конце месяца его одобрил Совет Федерации. А в начале апреля подписал президент страны Владимир Путин.

Ранее такая мера девствовала временно в РФ. И это показало хорошие результаты – с апреля прошлого года были разгружены пункты пропуска на границах. И агрохимикаты удалось более оперативно ввозить. Теперь же закон закрепил новые правила на постоянной основе.

Перечень таких складов будет определяться Россельхознадзором по согласованию с ФТС. Предполагается, что такой надзор должен быть проведен в течение 72 часов с момента поступления пестицидов на склад.