Мертвого петербуржца с ссадинами и кровоподтеками нашли в собственной квартире

В Выборгском районе Петербурга обнаружили мертвеца с ссадинами и кровоподтеками. Им оказался 50-летний местный житель.

Фото: скриншот Google maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру о мертвеце полицейские узнали во вторник вечером, 18 июля. Им позвонил диспетчер скорой помощи. Он сообщил, что в одной из квартир по улице Хошимина лежит мертвец.

Правоохранители выехали на место происшествия. Выяснилось, что тело принадлежало 50-летнему мужчине. Его нашли в собственной квартире с кровоподтеками, ссадинами головы, и других частей тела различной давности.

Чтобы установить причину смерти, труп петербуржца направили в морг.

На месте происшествия сотрудники полиции нашли следы пальцев и следы бурого цвета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе Петербурга приезжий гражданин нашел своего соотечественника с разбитой головой на съемной квартире.