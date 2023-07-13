На Первомайской улице в съемной квартире обнаружили труп мигранта с разбитой головой

В Пушкинском районе Петербурга приезжий гражданин нашел своего соотечественника с разбитой головой на съемной квартире.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение об обнаружении мертвого мигранта поступило правоохранителям 12 июля около семи вечера. В экстренные службы обратился 37-летний неработающий гражданин Республики Беларусь, который пояснил, что в Шушарах, на Первомайской улице, в съемной квартире, нашел мертвого 34-летнего соотечественника. Мужчина лежал в ванной комнате с разбитой головой.

Труп направили в морг для установления причины смерти. В настоящее время хозяева квартиры устанавливаются. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители Колпинского района разбираются в загадочной смерти постояльца одного из хостелов. Неработающего мужчину нашла администратор.