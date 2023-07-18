В технопарке «Ленполиграфмаш» на летнем Венчурном фестивале искали стартапы
В Санкт-Петербурге на территории технопарка «Ленполиграфмаш» прошел Венчурный фестиваль, где выступили эксперты из различных областей. Специалисты рассматривали каждый проект.
Известно, что партнером мероприятий выступает фонд «Евровенчур» холдинга «Евроинвест Девелопмент», который учредил Андрей Валерьевич Березин.
Участники Венчурного фестиваля могли не только получить обратную связь от экспертов, но и сесть за стол переговоров с инвесторами, которые получили возможность рассмотреть разные проекты и определиться, какие из них могли бы стать новыми перспективными стартапами.
В ходе мероприятия были представлены такие проекты как разработки маркетплейсов для строительных площадок и геймифицированных книг, идея строительства завода по переработке покрышек и другие.
Примечательно, что общий бюджет фонда «Евровенчур» достигает практически миллиарда рублей. При этом фонд заинтересован в проектах на разной стадии разработки, в связи с чем объем средств, предусмотренных для стартапа, может составить от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей.
Глава холдинга «Евроинвест Девелопмент» и учредитель фонда «Евровенчур» Андрей Березин подчеркнул, что в настоящее время специалисты продолжают искать для инвестиций новые проекты и компании, даже несмотря на уже имеющиеся в портфеле стартапы. При этом приоритетными направлениями для фонда являются инновационные разработки в научно-технической сфере. Прежде всего, речь идет об электронике, материалах и технологиях, ориентированных на импортозамещение. Также экспертов очень интересуют проекты в сфере креативной индустрии.
Переговоры на фестивале длились несколько часов, в результате чего инвесторы и команды договорились о сотрудничестве на десяти встречах. Березин подчеркнул, что всем участникам проекта необходимо найти общий язык и двигаться к общей цели.
Отмечается, что площадки, подобные Венчурному фестивалю, помогают инвесторам, венчурным фондам, бизнесам открыть качественные идеи, понять и осуществить их.
По итогам фестиваля фонду «Евровенчур» вручили благодарственное письмо от организаторов, а он, в свою очередь, договорился помогать резидентам бизнес-инкубатора.
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