В технопарке «Ленполиграфмаш» на летнем Венчурном фестивале искали стартапы

В Санкт-Петербурге на территории технопарка «Ленполиграфмаш» прошел Венчурный фестиваль, где выступили эксперты из различных областей. Специалисты рассматривали каждый проект.

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Известно, что партнером мероприятий выступает фонд «Евровенчур» холдинга «Евроинвест Девелопмент», который учредил Андрей Валерьевич Березин.

Участники Венчурного фестиваля могли не только получить обратную связь от экспертов, но и сесть за стол переговоров с инвесторами, которые получили возможность рассмотреть разные проекты и определиться, какие из них могли бы стать новыми перспективными стартапами.

В ходе мероприятия были представлены такие проекты как разработки маркетплейсов для строительных площадок и геймифицированных книг, идея строительства завода по переработке покрышек и другие.

Примечательно, что общий бюджет фонда «Евровенчур» достигает практически миллиарда рублей. При этом фонд заинтересован в проектах на разной стадии разработки, в связи с чем объем средств, предусмотренных для стартапа, может составить от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей.

Глава холдинга «Евроинвест Девелопмент» и учредитель фонда «Евровенчур» Андрей Березин подчеркнул, что в настоящее время специалисты продолжают искать для инвестиций новые проекты и компании, даже несмотря на уже имеющиеся в портфеле стартапы. При этом приоритетными направлениями для фонда являются инновационные разработки в научно-технической сфере. Прежде всего, речь идет об электронике, материалах и технологиях, ориентированных на импортозамещение. Также экспертов очень интересуют проекты в сфере креативной индустрии.

Переговоры на фестивале длились несколько часов, в результате чего инвесторы и команды договорились о сотрудничестве на десяти встречах. Березин подчеркнул, что всем участникам проекта необходимо найти общий язык и двигаться к общей цели.

Отмечается, что площадки, подобные Венчурному фестивалю, помогают инвесторам, венчурным фондам, бизнесам открыть качественные идеи, понять и осуществить их.

По итогам фестиваля фонду «Евровенчур» вручили благодарственное письмо от организаторов, а он, в свою очередь, договорился помогать резидентам бизнес-инкубатора.

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