Все госкомпании России перейдут на отечественные операционные системы

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что госкомпании страны в ближайшее время должны перейти на отечественные операционные системы. На это у организаций есть время до 1 января 2025 года.

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На Петербургском международном экономическом форуме стало известно, когда государственные компании России должны перейти на отечественные операционные системы. Как сообщает Neva.Today, организации начнут работать на российских ПО до 1 января 2025 года.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, этот шаг повысит спрос на местные разработки. Ожидается, что госорганизациям необходимо будет полностью изменить офисные пакеты, системы визуализации и управления данных, а также операционные системы.

Поручение об этом уже подписано президентом России Владимиром Путиным.