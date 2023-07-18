Во время капремонта на станции метро «Ломоносовская» с 20 июля по 17 августа график работы вестибюля менять не будут

В Санкт-Петербурге на станции метро «Ломоносовская» стартует второй этап работ по капитальному ремонту стилобата. Мероприятия никак не отразятся на движении пассажиров.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

С 20 июля по 17 августа текущего года в зоне входной группы дверей вестибюля на станции метро «Ломоносовская» специалисты проведут капитальный ремонт. В ходе работ будет обновлен стилобат, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Уточняется, что в указанный период изменения в графике работы вестибюля не планируются. Во время работ пассажиры смогут перемещаться в привычном направлении.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2024 году на территории Северной столицы откроются три новых станции метро, — две из них на «коричневой» ветке и одна на «оранжевой».