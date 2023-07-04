В 2024 году в Петербурге откроют две станции метро на «коричневой» ветке

В 2024 году в Северной столице откроются три новых станции метро. Две на «коричневой» ветке и одна на «оранжевой».

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге готовят к открытию сразу три новых станции метро. Они начнут функционировать уже в 2024 году. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко.

Так, по словам чиновника, приближаются к завершению работы на Лахтинско-Правобережной линии. Там к концу 2024 года запустят станцию «Горный институт».

А на новой «коричневой» ветке начнут работать в следующем году сразу две стартовые станции. Они пройдут от «Кировского завода» на «Путиловскую» и к «Юго-Западной». Также на Красносельско-Калининской линии позже планируют построить депо, которое свяжет две ветки. Кроме того, там утвердили план, по запуску горнопроходческих комплексов от «Пулковской» до «Каретной». А также на юго-запад города на Неве к станции «Сосновая Поляна».

А вот открытие станции «Театральная» жители не увидят ближайшие два, а то и два с половиной года. Работы на ней уже закончены, но возникли проблемы с оформлением входа. Поэтому запуск пока отложили.