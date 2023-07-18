В Петербурге чиновники с прошлого года пытаются избавиться от продукции Apple

В России государственные служащие пытаются отказаться от использования техники бренда Apple из-за возможных кибератак и утечки информации. В Петербурге процесс этот тянется уже с прошлого года.

Фото: Pxhere

Так, 17 июля список представителей из Минцифры и «Ростеха», которые бойкотируют Apple, пополнился Минпромторгом и его подведомственными структурами. На очереди стоят Минфин и Минэнерго. Теперь вести рабочую переписку через такие гаджеты сотрудникам перечисленных ведомств нельзя, сообщает Neva.Today.

Уточняется, что петербургские чиновники также, видимо, пытаются быть в тренде, однако, судя по всему, не так активно, как высокопоставленные коллеги. Например, в администрации губернатора изданию пояснили, что еще в прошлом году местным чиновникам прочитали инструкцию и провели обучение информационной безопасности. При этом переход от Apple к отечественной продукции начался тогда же, но не закончился до сих пор.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что контрафакта среди техники на российских маркетплейсах стало в несколько раз больше.