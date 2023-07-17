Контрафакта среди техники на российских маркетплейсах стало в два раза больше

В России заметно повысилась доля контрафакта, которую предоставляют отечественные маркетплейсы. Особенно сильно это прослеживается в новой технике.

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Так, за год жителям России стали предлагать в два раза больше поддельной и некачественной техники, сообщает телеканал «360». В частности, речь идет о смартфонах, ноутбуках и умных часах.

По словам представителя компании IQ Technology Александра Логунова, в сегменте мобильных телефонов чаще всего подделывают такие популярные бренды как Samsung, Apple и Xiaomi.

В общей сложности доля контрафактной продукции среди ноутбуков составила 30%, среди смартфонов — 31%. В смарт-часах доля подделок провесила 60%.

Кроме того, за первые месяцы 2023 года увеличилась доля подделок в аудиоэлектронике, — показатели изменился с 10 до 25%. Как правильно, встречаются некачественные копии музыкальных колонок и наушников JBL, Marshal, Apple.