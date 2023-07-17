Петербуржцы испытывают стресс и тревогу чаще остальных россиян

Лидером рейтинга по уровню тревоги среди россиян стал город на Неве. Каждый шестой петербуржец оценивает свой уровень стресса практически в максимальный балл.

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В пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru сообщили, что только у чуть больше половины опрошенных жителей Северной столицы уровень тревоги не превышал 6 баллов из 10. Одновременно с этим каждый четвертый горожанин считает, что его уровень стресса достигает всех 7-8 баллов, а каждый шестой оценили свое состояние в максимальные 9-10 баллов.

Однако в целом по России почти две трети граждан не испытывают, либо редко испытывают тревогу, но есть и те, кто постоянно находятся в нестабильном состоянии, — таких опрошенный получилось в районе 12%. При этом меньше всего стрессуют жители Челябинской области и Красноярского края.

Среди профессиональных сфер больше всего сейчас подвержены стрессу IT-специалисты. Также несладко приходится представителям строительной сферы и недвижимости, а также маркетологам.

Хочется заметить, что больше половины жителей Петербурга отметили сильное увеличение тревожности за последний год. Неприятное состояние спало только у 6% граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что каждый третий житель Северной столицы стал хуже работать из-за плохого настроения.