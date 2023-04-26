Каждый третий петербуржец стал хуже работать из-за плохо настроения

В Санкт-Петербурге каждый третий житель столкнулся с падение продуктивности и эффективности на работе из-за нестабильного эмоционального состояния. Компании готовы реагировать.

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В городе Петра 36% жителей заметили негативное влияние своего эмоционального состояния на продуктивность за последние 12 месяцев. Положительное воздействие отметили 19%. А 46% за последний год сохранили уровень эффективности. Об этом сообщает пресс-служба по поиску работы hh.ru.

Отметим, что рядовые сотрудники по сравнению с руководителями более подвержены негативному влиянию эмоционального состояния. Меньше всего подвержены воздействию эмоционального состояния сотрудники энергетической, строительной отрасли и юриспруденции. Чаще всего плохое настроение затрагивает работников сфер информационных технологий, телекоммуникаций и потребительских товаров.

Больше половины работодателей заявили, что намерены озаботиться эмоциональным состоянием сотрудников. Но лишь 6% делают это в настоящее время. Кроме того, лишь 5% практикуют индивидуальный подход к заботе об эмоциональном состоянии работников.

Среди сотрудников порядка 73% хотят именно индивидуального подхода заботы со стороны работодателей.