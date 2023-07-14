Петербуржцам рассказали, сколько продлится купальный сезон в 2023 году

В Санкт-Петербурге купальный сезон продержится вплоть до конца августа. Специалист заверил, что в 2023 году горожан ждет умеренное лето.

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Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов поделился, что температура воздуха в оставшиеся месяцы лета, по предварительным прогнозам, будет меняться от +20 до +25 градусов, при этом иногда будут идти кратковременные дожди. Тем не менее, аномальной жары ждать больше не стоит, сообщает «МК в Питере». Таким образом, лето станет достаточно умеренным.

Купальный сезон, по словам Колесова, продлится на территории региона до конца августа. Температура воздуха и воды окажется подходящей для отдыха на пляже.

Петербуржцев ждет потепление уже на следующей неделе, не исключены также и некоторые положительные аномалии. При этом ближайшие выходные будут достаточно теплыми, столбик термометра в городе поднимется до +29 градусов, а температура воды повысится на 1-2 градуса.

Очередное похолодание ожидается со следующей недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по результатам последней проверки в городе на Неве нашли только два подходящих для купания водоема.