В Петербурге после очередной проверки пляжей нашли только два пригодных для купания водоема

В Санкт-Петербурге вновь прошли проверки пляжей. В результате пригодными для купания признали только два водоема.

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Исследование провели специалисты Роспотребнадзора. В пресс-службе ведомства сообщили, что после анализа городских водоемов безопасными для горожан сейчас являются пляжи 1-го Суздальского (Верхнего) и 2-го Суздальского (Среднего) озер. На остальных точках купаться крайне не рекомендуется из-за несоответствия воды гигиеническим нормативам.

В общей сложности было отобрано 168 проб. Специалисты провели исследование на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Петербуржцам напомнили, что купаться на пляжах, которые не прошли проверку, опасно для здоровья. Примечательно, что еще неделю назад положительный результат показал только один пляж . Речь идет о Безымянном озере в Красносельском районе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что купание в грязных водоемах может привести к развитию разных болезней, среди которых дизентерия, тиф и гепатит А.