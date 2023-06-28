Петербуржцам объяснили, чем чревато купание в грязных и непроверенных водоемах летом

В российских регионах стартовал купальный сезон, но в Петербурге чистых водоемов почти не осталось. Специалисты регулярно берут пробы воды на разных пляжах, но результаты оставляют желать лучшего. Многих петербуржцев это не останавливает, поэтому в жару они плещутся в загрязненных водоемах. О том, к чему это может привести, рассказал эксперт.

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Врач-гигиенист и заведующий отделом мониторинга здоровья СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» Сергей Репешов в беседе с Brif объяснил, что купание в несанкционированных местах может быть опасно из-за риска получения травм и заражения.

Специалист предупредил, что на дне непроверенных водоемов может лежать мусор и отходы, которые способны поранить человека. Также страшны инфекции, которые могут прийти с грязной водой из канализационных стоков и с промышленными отходами. После купания жидкость попадает в желудочно-кишечный тракт, а затем развиваются кишечные инфекции, в числе которых дизентерия, тиф и гепатит А.

Кроме того, специалист рекомендует соблюдать осторожность на отдыхе и не перебарщивать с нахождением на солнце, а также не заплывать далеко и на глубокие места.