Россиянам рассказали, можно ли найти работу неопытному программисту

В настоящее время программисты и системные администраторы достаточно востребованы. Однако не всегда у человека имеется достаточно опыта или законченное высшее образование, но при этом есть необходимые навыки для работы. Оказалось, что в таком случае у новичков тоже есть возможность попробовать себя в должности.

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Так, при трудоустройстве компании могут попросить с потенциального работника хотя бы сертификат, свидетельствующий об окончании онлайн-курсов, сообщает телеканал «360». Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко отметил, что у многих компаний сейчас возникает необходимость найти специалистов в короткие сроки для удовлетворения потребностей рынка.

Подчеркивается, что исходя из сложившейся ситуации нередко на работу могут взять неопытных специалистов без профильного образования. Но в этом случае всю равно должен иметься сертификат о прохождении курсов.

При этом профильное образование и опыт — это, действительно, важные факторы для успешной работы в IT-сфере. Именно поэтому, когда работодатель берет на работу новичка, он должен оценить все риски, ведь в некоторых случаях такому работнику будет трудно справиться со сложными задачами и требованиями.