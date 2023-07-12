Несколько площадок для детей и 32 спортивных тренажера установят в «парке Авиаторов»

В Петербурге идут работы по благоустройству «парка Авиаторов». Часть задуманного уже на этапе исполнения.

Фото: скриншот Google maps

Работы по приведению в порядок «парка Авиаторов» в Петербурге идут полным ходом. Большую часть времени зона отдыха с 57-летней историей была в аренде и больших изменений не претерпевала. Теперь же на ней реализуется масштабный проект. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

В частности, на территории появляются пешеходные дорожки и приводится в надлежащий вид берег водоема. Для детей уже установлено футбольное поле и памп-трек для катания. Всего в парк привезут 32 спортивных тренажера.

Также на разных частях общественного пространства появятся детские площадки. Одна для маленьких, а другая для тех, кто постарше, с двумя ярусами.

Не забудут в парке и про озеленение. Около 8,5 тысяч кустарников и 900 деревьев посадят вдоль аллей. А также установят скамейки для отдыхающих.

Чтобы посетителям было спокойно находиться на территории, там оборудуют системы видеонаблюдения- всего 54 камеры.