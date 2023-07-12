Несовершеннолетнего ленинградца подозревают в нападении с ножом на знакомого

В Бокситогорском районе мужчина находится в реанимации после распития алкоголя. Пострадавшего ударили ножом в живот. Под подозрением находится подросток.

Фото: Baltphoto

Во вторник, 11 июля в полицию позвонили из деревни Журавлево. Мужчина на другом конце трубки рассказал, что на его соседа напали и пырнули ножом. Об этом сообщает ALLNW.

Правоохранители выехали на место и обнаружили истекающего кровью местного жителя. Он был в тяжелом состоянии и опросить его не удалось. Пострадавшего госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию. Проникающее ранение повредило внутренние органы.

По предварительной информации, на мужчину напал его знакомый, с которым они выпивали. И в результате ссоры злодей воткнул нож в живот своему оппоненту.

По подозрению в совершении этого на месте полицейские задержали подростка. 17-летний юноша, который нигде не работает и не учится был передан родителям под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.