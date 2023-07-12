В Петербурге задержали мужчину, который мог оставить провокационные комментарии в VK

Петербуржец может ответить перед законом за комментарии под постами в социальной сети. Мужчину подозревают в призыве к насилию в отношении власти и других органов

Фото: unsplash

Как стало известно Санкт-Петербург.ру во вторник, 11 июля правоохранителям удалось задержать жителя северной столицы, которого подозревают в серьезном деянии.

По версии следствия, 48-летний мужчина на протяжении года оставлял в социальной сети «Вконтакте» комментарии и публикации, которые содержат признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к насильственным действиям против государственной власти и других органов РФ.

Предполагается, что все происходило в собственной квартире подозреваемого через ноутбук и смартфон. В результате обыска техника была обнаружена и изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием сети «Интернет»).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело было обнаружено в понедельник, на лестничной клетке в одной из парадных в Выборгском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.