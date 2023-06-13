Полиция задержала подозреваемого в убийстве 48-летней петербурженки, чей труп нашли в одной из парадных Выборгского района

Петербургские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело было обнаружено в понедельник, на лестничной клетке в одной из парадных в Выборгском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 12 июня, в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении бездыханного тела женщины в одной из парадных в Выборгском районе.

Прибывшие по адресу правоохранители обнаружили труп 48-летней петербурженки с кровоподтеками на лице. Рядом с женщиной сотрудники полиции заметили пустую бутылку из-под алкоголя.

Изъяв улики и просмотрев камеры видеонаблюдения, спустя несколько часов, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 26-летний петербуржец, который на момент задержания, в ночь с 12 на 13 июня, находился в наркотическом опьянении.

Мужчине выписали протокол об административном правонарушении по статье 6.9 (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), после чего отправили его в спецприемник.

Примечательно, что задержанный не впервые привлекает к себе внимание со стороны правоохранителей. Так, в послужном списке петербуржца уже имеется одна судимость.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартире нашли труп петербургского пенсионера.