Россияне определились с лучшими сотовыми операторами по скорости мобильного интернета. В список вошел и МегаФон.

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Среди жителей России провели исследование и выяснили, кто из мобильных операторов предоставляет самый быстрый интернет. МегаФон, чьи абоненты могут скачивать данные со скоростью почти 30 Мб/с, вошел в список лучших.

В пресс-службе компании отметили, исследованием занялись специалисты международного сервиса Ookla. В результате изучения 5 миллионов замеров скорости на миллионе устройств, а также оценки зоны покрытия и сравнения доступности мобильных сервисов на разных участках выяснилось, что Мегафон стал одним из лидеров рейтинга.

Отмечается, что медианная скорость скачивания в сети компании составила 29,34 Мбит/с, а загрузки — 9,71 Мбит/с. По оценкам оператора, такие показатели являются одними из самых высоких в РФ.

Технический директор МегаФона Алексей Титов подчеркнул, что за счет программы перевода частот, которые используются в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE скорость была увеличена на треть в 24 регионах.

В частности, на территории Петербурга и Ленобласти для улучшения скорости с начала 2023 года были построены или обновлены около полутора тысяч базовых станций.