Пожилой петербуржец, найденный прохожим в сквере на пересечении Ленина и Чкаловского, скончался в реанимации

В Петроградском районе выясняют обстоятельства травмирования пожилого мужчины, найденного прохожим на территории сквера. Спустя некоторое время пострадавший скончался в реанимации.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 61-летнего мужчину госпитализировали из сквера, расположенного на пересечении улицы Ленина и Чкаловского проспекта, еще 2 июля. У гражданина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием гематомы, а также ушибленную рану темени. Пострадавшего в состоянии алкогольной интоксикации поместили на отделение реанимации.

Спустя несколько дней пожилой гражданин скончался. Известно, что он проживал на территории Петербурга. По словам прохожего, который заявил об обнаружении в Бюро Регистрации Несчастных Случаев ГУ МВД РФ по Петербургу и ЛО, пострадавший лежал на спине в сквере около половины десятого вечера, рядом никого не было.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Есенина прохожего привлек крик девушки, доносящийся из кустов.