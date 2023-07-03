На Есенина прохожего привлек крик девушки, доносящийся из кустов рядом с автозаправкой

В Выборгском районе госпитализировали подростка, обнаруженного напротив автозаправки в кустах. По словам очевидцев, девочка сильно кричала.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, к правоохранителям около часа ночи 2 июля обратился прохожий. Мужчина пояснил, что на улице Есенина, рядом автозаправкой, в кустах лежит и кричит девочка.

С указанного адреса госпитализировали 16-летнего подростка с отравлением неизвестными препаратами. Юная петербурженка оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии.

Удалось установить, что девочка находится на семейном обучении. Проживает вместе с 42-летней матерью. Также у девочки есть 52-летний отец, который проживает отдельно, так как родители находятся в разводе.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во дворе дома на улице Шкапина нашли отравившуюся школьницу без сознания.