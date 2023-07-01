МФЦ Петербурга изо дня в день принимают примерно 20 тысяч человек

Многофункциональные центры (МФЦ) в Петербурге существуют уже почти 15 лет. За это время в них было оформлено 68 миллионов услуг.

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В пресс-службе Смольного напомнили, что 1 июля МФЦ Северной столицы празднуют свое 14-летие. Сейчас на территории региона работают 69 филиалов, в которых размещено 1,2 тысячи окон приема, включая шесть специализированных центров для бизнеса. Кроме того, есть пять мобильных офисов, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что каждый день в центры обращаются около 20 тысяч жителей Петербурга. На сегодняшний день в МФЦ доступно 362 услуги, которые могут получить граждане и бизнес по принципу «одного окна». Сейчас в городских МФЦ трудятся больше 4 тысяч сотрудников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что также через МФЦ горожане могут подать документы на парковочное разрешение.