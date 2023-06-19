Центр управления парковками напомнил петербуржцам, что подать документы на парковочное разрешение жителя можно в любом МФЦ

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» обратило внимание владельцев автомобилей на процедуру получения парковочного разрешения для жителей, предлагая два доступных способа подачи заявки. Первый способ – обратиться в любой из офисов МФЦ города, независимо от места проживания. Второй – подать заявку дистанционно через региональный портал Госуслуг Санкт-Петербурга.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Заявление может быть подано только от имени собственника жилого помещения. Разрешение может быть оформлено как для собственников квартир в зоне будущих платных парковок, так и для зарегистрированных там лиц. На одну квартиру предоставляется два разрешения. В случае с коммунальной квартирой – одно разрешение на каждый лицевой счет.

Специалисты Комитета по транспорту Петербурга обрабатывают заявки жителей в течение 10-20 рабочих дней. В случае отсутствия необходимых документов к заявлению, срок рассмотрения может быть продлен для получения дополнительной информации от других ведомств.

Парковочное разрешение для жителей действует на всей территории района. По желанию жителя, разрешение может быть выдано на год, два года или три года. Стоимость разрешения составляет 1800 рублей, 3600 рублей и 5400 рублей соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что платные парковки разгрузили исторический центр города для местных жителей и туристов.