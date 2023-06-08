Платные парковки разгрузили исторический центр Северной столицы для жителей и туристов

В Санкт-Петербурге после появления платных парковок автомобильная нагрузка на центральные улицы уменьшилась, а их пропускная способность, наоборот, стала больше. Горожане и туристы теперь меньше стоят в пробках и быстрее добираются на место встречи.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Согласно данным на апрель 2023 года, скорость движения транспортных средств на улицах Петербурга по рабочим дням выросла на более чем 3% по сравнению с предыдущим годом. В период с 08.00 до 20.00 она составила 22,17 км/ч.

Специалисты Центра транспортного планирования также выяснили, что период самой сильной загруженности сократился на час, а самый нижний порог скорости сдвинулся на шесть часов вечера. Скорость движения при этом увеличилась на 0,5 км/ч в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Загруженность уменьшилась как на территории действующего платного парковочного пространства, так и на центральной планировочной зоне Петербурга. Примечательно, что, там, где есть платные стоянки, дороги разгружены на 50% больше, чем в целом по центральной планировочной зоне.

В свою очередь, перегруженность участков на платных автостоянках с 8 утра до 8 вечера по рабочим дням сократился больше чем на 18,5% по отношению к апрелю прошлого года. При этом в центральной планировочной зоне показатель снизился на 12%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожане продолжают оставлять свои авто в зонах платной парковки без номеров, а специалисты продолжают выписывать им штрафы