Сильный ветер с порывами до 16 м/с испортит погоду в Петербурге как минимум на два дня

На территории Северной столицы ожидается ухудшение погодных условий. Горожан настигнет сильный ветер, порывы которого временами будут доходить до 16 м/с.

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В пресс-службе МЧС по Петербург предупредили, что, согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 и 2 июля на территории региона испортится погода. Так, в субботу с 17 до 20 часов придет сильный ветер, который местами разгонится до 16 м/с.

Аналогичная ситуация ожидается и в воскресенье, только помимо ветра жителей некоторых районов посетят еще и ливни.

В связи с ухудшением погодных условий горожанам необходимо проявлять повышенную осторожность на дорогах, избегать шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что первый месяц лета в 2023 году выдался достаточно теплым и солнечным.