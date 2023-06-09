Подозреваемого в убийстве 28-летнего петербуржца задержали в Псковской области

В Псковской области правоохранители задержали 33-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве, произошедшем несколькими днями ранее. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть).

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в 2 июня, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в одной из квартир Московского района. Погибшим оказался 28-летний петербуржец. Тело погибшего без внешних признаков насильственной смерти правоохранители направили на экспертизу в морг.

После получения результатов экспертизы, которая показала, что смерть мужчины наступила от закрытой тупой травмы живота с разрывом внутренних органов и острой массивной кровопотерей, правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть).

Подозреваемого в совершении данного преступления правоохранители задержали 33-летнего жителя Петербурга. После совершения преступления подозреваемый пытался скрыться в Псковской области.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге за убийство 32-летней давности задержали слесаря-сантехника.