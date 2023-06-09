В Петродворцовом районе неизвестный произвел несколько выстрелов в голову и спину 34-летнему петербуржцу из травмата

В Петродворцовом районе неизвестный отправил 34-летнего петербуржца в реанимацию, выстрелив в его голову и спину из травмата. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 7 июня, в полицию поступило сообщение о стрельбе вблизи одного из продуктовых магазинов в Петродворцовом районе.

Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный, вооружившись пистолетом, произвел несколько выстрелов в область головы и спины 34-летнего петербуржца, которого на карете скорой помощи госпитализировали в больницу.

Спустя некоторое время сотрудники полиции получили информацию о том, что пострадавший в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Врачи диагностировали у 34-летнего петербуржца ушиб головного мозга, гематому мягких тканей, рвано-ушибленную рану левого надбровья, огнестрельное ранение из травматического оружия с застрявшей пулей и огнестрельное ранение грудной клетки.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец напал с отверткой и ножом на хозяина квартиры, в которую пришел, чтобы выпить.