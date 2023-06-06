Петербуржец напал с отверткой и ножом на хозяина квартиры, в которую пришел, чтобы выпить

Безработный петербуржец напал на своего собутыльника в его же квартире. Пострадавшего госпитализировали после нескольких ударов ножом и отверткой, а нападавший задержан по «горячим следам».

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшее воскресенье правоохранители получили сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов на Народного ополчения избит хозяин квартиры.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 37-летний мужчина подвергся нападению со стороны своего 44-летнего собутыльника, который пришел в гости. Оказалось, что в какой-то момент между мужчинами возник конфликт, который гость решил урегулировать ударами отверткой и ножом.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. После осмотра врачи диагностировали у мужчины контузию левой орбиты тяжелой степени, перелом нижней стенки, амавроз левого глаза, рвано-ушибленную рану левой кисти и алкогольную интоксикацию.

Безработный и агрессивный товарищ хозяина квартиры задержан на месте преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 стать 105 УК РФ (покушение на убийство).

Примечательно, что мужчина ранее уже был осужден семь раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский суд отправил на 8 лет за решетку мужчину, забившего свою знакомую ножом до смерти.