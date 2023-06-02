Петербургский суд отправил на 8 лет за решетку мужчину, забившего свою знакомую ножом до смерти

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение мужчины, заколовшего свою знакомую ножом. Петербургский суд признал его виновным в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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В пресс-службе прокуратуры Петербурга рассказали, что осенью 2020 года, петербуржец прибыл в гости к своей знакомой, проживающей на Планерной улице. Вечер компания решила провести за распитием горячительных напитков.

Между нетрезвыми молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого мужчина не меньше 16 раз ударил девушку ножом. Пострадавшая скончалась на месте преступления от полученных травм.

Суд признал мужчину виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители дома в Колпино обнаружили в подъезде труп пропавшей без вести женщины.