Жители дома в Колпино обнаружили в подъезде труп пропавшей без вести женщины

В одном из подъездов в Колпино, жители дома обнаружили бездыханное тело неизвестной женщины. Правоохранителям удалось установить личность погибшей – ей оказалась без вести пропавшая 46-летняя местная жительница.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 1 июня, сотрудники полиции получили сообщение о том, что в одном из подъездов по бульвару Трудящихся в Колпино обнаружен труп женщины.

Прибыв на место происшествия, правоохранители зафиксировали у погибшей колото-резаную рану в области сердца, а после установили личность женщины. Ей оказалась без вести пропавшая местная жительница.

Сотрудники полиции передали тело женщины в морг. Причины смерти предстоит установить специалистам.

С места происшествия правоохранители изъяли два ножа и чек на их покупку, а также следы обуви и сумку.

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