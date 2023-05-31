В квартире с мертвым пенсионером на Дунайском нашли склад боеприпасов

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранители нашли труп пожилого мужчины. Помимо этого в квартире хранилось внушительное количество патронов и оружия.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, мертвого 67-летнего собственника квартиры на Дунайском проспекте нашли 29 мая около 12 дня. На теле пенсионера внешних признаков насильственной смерти найти не удалось.

Также в ходе осмотра помещения специалисты обнаружили на табуретке в комнате металлическую коробку, в которой находились патроны, а также предмет, похожий на пистолет.

Оказалось, что в арсенале пожилого петербуржца хранилось множество патронов к разным видам оружия, среди которого пистолет и винтовка. Правоохранители изъяли найденное.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти cпустя больше двух месяцев после обнаружения сгнившего трупа в квартире возбудили уголовное дело.