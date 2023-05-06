Спустя более двух месяцев после обнаружения сгнившего трупа в квартире под Петербургом возбудили уголовное дело

Зимой в одной из квартир на улице Машиностроителей нашли сильно сгнивший труп 33-летнего жителя Соснового Бора. В совершении преступления подозревают мужчину с судимостями. На днях по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Погибшего обнаружили еще в феврале после вскрытия двери. Из-за сильных гнилостных изменений специалисты не смогли сразу назвать причину смерти, но спустя некоторое время установили подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Ленобласти, который отбывает арест в СИЗО по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылки наркотиков. Как сообщает «МК в Ленобласти», злоумышленника арестовали еще в конце марта.

По версии следствия, задержанный гражданин зимой пришел в гости к малознакомому жителю Соснового Бора. В ходе распития спиртного между собутыльниками произошла ссора, после чего подозреваемый задушил оппонента.

В пятницу, 5 мая, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». До этого задержанный неоднократно был судим за кражи, грабеж, хранение наркотиков и по другим статьям.