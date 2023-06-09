Смольный поделился концепциями общественного пространства на Думской и Ломоносова

Глава администрации Центрального района Петербурга рассказала, что на улицы Думская и Ломоносова кардинально изменят. Там появятся места для отдыха, детская площадка и фотозоны.

Фото: телеграм-канал Главы администрации Центрального района Елены Федоровой

Смольный поделился концепцией общественного пространства на улицах Думская и Ломоносова. Глава администрации Центрального района Петербурга Елена Федорова в своем телеграм-канале рассказала, какие изменения ждут бывшие «ночные» улицы города.

По словам Федоровой, предыдущая ситуация на обеих улицах была вопиющей. На данный момент количество нарушений снизилось на 70%.

Так, Глава Центрального района рассказала, что на обеих улицах планируется установить сцены для мероприятий и кино под открытым небом, а также для концертов и новогодней елки.

Фото: телеграм-канал Главы администрации Центрального района Елены Федоровой

На территории общественного пространства появятся скамейки для отдыха, места для выступлений уличных музыкантов, арт-объекты и площадка для мини-гольфа и петанка.

Фото: телеграм-канал Главы администрации Центрального района Елены Федоровой

Также там появится детская площадка с качелями и мини-парк с местами для отдыха, скульптуры, фотозоны и кафе. Укрыться от дождя можно будет в специальном павильоне со стеклянной крышей.

Фото: телеграм-канал Главы администрации Центрального района Елены Федоровой

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