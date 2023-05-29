Новый ЗАГС напротив Александро-Невской лавры достроят к 2026 году

В Петербурге началось строительство нового ЗАГСа в Невском районе. Дворец Бракосочетания расположится напротив Алесандро-Невской лавры.

Фото: unsplash

В Северной столице начались строительные работы по возведению нового Дворца Бракосочетания напротив Александро-Невской лавры. Несмотря на протесты местных жителей и градозащитников, работы идут полным ходом, сообщает dp.ru.

По мнению градозащитников, Дворец Бракосочетания испортит открытое пространство Невы, перекроет панораму Александро-Невской лавры и нарушит симметрию объекта культурного наследия домов на Малоохтинском проспекте.

Однако несмотря на эти заявления, строительные работы уже начаты и завершить строительство нового ЗАГСа планируется во втором квартале 2026 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что строительство Большого Смоленского моста в Петербурге стартует уже в 2023 году.