В Петербург приехал бронированный автомобиль скорой помощи «Швабе»

У станции «Московские ворота» горожане заметили автомобиль скорой помощи болотного цвета. Оказалось, что машина с бронированным кузовом – часть выставки автомобилей скорой помощи.

Фото: АБН

Петербуржцы заметили бронированный автомобиль скорой помощи, припаркованный у станции метро «Московские ворота». АБН сообщает, что на фотоснимках, которые горожане отправили в редакцию, запечатлен логотип «Швабе».

Оказалось, что темно-зеленый автомобиль на базе «Нивы», который увидели петербуржцы стоит там неслучайно – он является частью экспозиции специальной выставки автомобилей скорой помощи. Автомобили с кузовом, бронированным баллистической сталью Бр3 и способным остановить пулю калибра 5,45, собирают на нижегородском предприятии «Швабе-Спец-Авто», принадлежащему «Ростеху».

Фото: АБН

Известно, что в холдинг «Швабе» входит 64 организации в Москве и области, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах, а также в других странах, например, в Китае, Германии, Швейцарии и Беларуси. Примечательно, что в структуру холдинга входят и научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и научно-производственные объединения.

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