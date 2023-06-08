«Алмаз-Антей» получит бывший завод Toyota в Петербурге

Бывший завод Toyota в Петербурге перейдет к концерну «Алмаз-Антей». Соответствующий документ в настоящее время разрабатывает Минпромторг РФ.

Фото: пресс-служба Кремля

Так, согласно проекту, должна состояться продажа 100% доли подведомственного ФГУП «НАМИ» в ООО «Шушары — авто», который владеет бывшим автозаводом Toyota, сообщает АБН.

В пояснительной записке утверждается, что принятие положений проекта постановления способствует решению вопроса загрузки производственных мощностей ООО «Шушары-Авто». Таким образом, будет обеспечен вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автомобильной промышленности Росси до 2035 года.

Известно, что общественное обсуждение по проекту должно состояться не позднее 21 июня.

«Алмаз-Антей» в перспективе планирует наладить на площадке бывшего завода Toyota производство грузовиков. Также допускается, что к 2026 году с конвейера сойдет электрокроссовер E-Neva.