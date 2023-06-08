К началу летних каникул жителям Ленобласти прокачали интернет

Под Петербургом прошли работы, направленные на улучшение скорости интернета и модернизацию сети. Мероприятия завершили прямо к началу летних каникул.

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В пресс-службе компании «Мегафон» сообщили, что в ходе работ было установлено новое оборудование на 350 объектах, из-за чего скорость мобильного интернета увеличилась на 10%.

Учитывая то, что летом нагрузка на Сеть значительно выше, инженеры модернизировали базовые станции в диапазоне 1800 МГц во всех районах Ленинградской области. Особое внимание было уделено тем местам, где предусмотрен отдых детей. Выяснилось, что чаще всего абоненты оператора на территории Ленобласти используют YouTube, «Вконтакте» и TikTok.

Благодаря работам была увеличена пропускная способность сети, а также повышена скорость мобильного интернета и улучшено качество звонков. Директор компании в Петербурге и Ленобласти Максим Токаренко заметил, что дети сейчас активно пользуются интернетом и передают посредствам мессенджеров тяжелый контент.