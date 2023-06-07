В Петербурге новым вице-губернатором назначили Наталью Чечину

Бывший председатель Комитета территориального развития Петербурга переходит на должность вице-губернатора. Соответствующее решение приняли в Смольном.

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Экс-председатель Комитета территориального развития города Наталья Чечина с 7 июня стала новым вице-губернатором Северной столицы. Кроме того, произошли изменения в обязанностях городской администрации.

В пресс-службе Смольного отметили, что Чечина теперь будет направлять работу Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, а также Комитета по социальной политике и Комитета территориального развития.

Также изменились обязанности у других вице-губернаторов. В частности, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалев теперь будет курировать Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Вице-губернатор Алексей Корабельников будет следить за деятельностью Комитета по контролю за имуществом. Комитет имущественных отношений, в свою очередь, взял под ответственность Николай Линченко. КГИОП остается за Валерием Москаленко.

Известно, что назначение Чечиной на пост вице-губернатора прошло без согласования кандидатуры с депутатами Заксобрания.

Ранее Санкт-Петербург. ру сообщал, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Александр Абросимов решил оставить пост после девяти лет работы.