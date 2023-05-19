После девяти лет работы свой пост покидает бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов принял решение оставить пост после девяти лет работы.

Фото: Baltphoto

О решении Абросимова рассказали в пресс-службе Смольного. Уточняется, что бизнес-омбудсмен оставляет должность по собственному желанию.

На должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт‑Петербурге была предложена кандидатура Валерия Калугина, который до 2020 года являлся главой городского комитета имущественных отношений, а после встал на должность заместителя главы администрации губернатора.

В пресс-службе сообщили, что Абросимов занимал свой пост с марта 2014 года.

Напомним, что в начале апреля депутат Марина Шишкина решила покинуть пост вице-спикера петербургского Законодательного Собрания в связи с реализацией нового политического проекта.